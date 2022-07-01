Зберегти владу для сина Миколки - експерт пояснив, чому Лукашенко не хоче вступати у війну

Зберегти владу для сина Миколки - експерт пояснив, чому Лукашенко не хоче вступати у війну

Водночас Путін чинить постійний тиск на Лукашенка щодо вступу у війну, зокрема через безліч кредитів, які Білорусь взяла в Росії.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко всіляко уникає вступу своєї країни у війну проти України, адже боїться втратити владу.

Про це заявив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, інформує "24 канал".

Експерт вважає, що Лукашенко намагається "вийти із води сухим".

"Я впевнений, що він розмірковував у такій категорії – йому важливо зберегти владу для його сина Миколи", – зазначив він

Ступак звернув увагу, що білоруський диктатор дуже любить наймолодшого сина і змалку бере з собою на різні заходи та зустрічі. Цілком очевидно, що так Лукашенко готує Миколку до майбутнього правління, вважає експерт.

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"Але він розуміє, що війна зірве ці плани. Власне варіант заходу в Україну (зі сторони Білорусі – Ред.) був іще в лютому – на початку березня 2022 року. Однак цього не відбулося", – сказав ексспівробітник СБУ.

Водночас Путін чинить постійний тиск на Лукашенка щодо вступу у війну, зокрема через безліч кредитів, які Білорусь взяла в Росії і має повернути. Крім того, в нинішніх умовах Лукашенко потребує ще більше грошей і крім Путіна, ніхто йому більше не дасть кошти.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, які є шанси нападу Білорусі на Україну.

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