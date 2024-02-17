Збереження військ чи території?: військовий про те, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки

Російська окупаційна армія в Авдіївці має кількісну перевагу, а також перевагу в авіації. Протягом останнього тижня росіяни сотнями КАБів закидали територію.

Про це в ефірі телемарафону розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Місто постійно перебувало під обстрілом. Поступово знищувалися повністю інфраструктура, будинки, фортифікаційні споруди. Звичайно, в таких умовах військам доводилося займати все менше придатних позицій для оборони", - наголосив він.

За словами військового, РФ стягнула на цей напрямок "все, що могла найкращого, зі свого війська".

"У силу обставин - збільшення кількісного контингенту, знищення самої території, де війська могли проводити оборону. Третє питання - про що говорили наші командувачі, зокрема Сирський (головком - Ред.). Коли постане питання збереження військ чи території, завжди будуть зберігати військо. В нашій історії вже були випадки, коли доводилося виходити, але з часом все одно ми все повернемо. Жаль втрачати шматок території, але безцільно утримувати, коли втрати можуть перевищити допустимі. Звичайно, що буде команда на вихід", - наголосив Іван Тимочко.

Як повідомлялося, вдень 16 лютого стало відомо, що українські Збройні сили відійшли з позицій “Зеніту” на південно-східний околиці Авдіївки на Донеччині. Рішення ухвалене, щоб зберегти життя українських захисників.

Згодом головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять з Авдіївки. Сили ЗСУ переходять до оборони на більш вигідних рубежах.

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