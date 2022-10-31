"Збережіть світло": енергетики після масованої атаки росіян звернулися до українців

В Україні в понеділок, 31 жовтня, через масовані ракетні обстріли критичної інфраструктури Росією запроваджуються відключення світла, а громадян наполегливо закликають обмежити використання електроенергії.

Про це інформує пресслужба енергетичної компанії "YASNO".

Енергетики нагадали, що вранці 31 жовтня Україна відбивала атаки ворога. У зв'язку з масованими обстрілами критичної інфраструктури в країні запроваджено екстрені відключення електроенергії.

"А енергетики — працюють над стабілізацією енергосистеми, яка цього ранку зазнала чергового удару російських терористів. Тому хочемо попередити про екстрені аварійні відключення електроенергії сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Українців після нової масованої атаки РФ дуже просять економити електропостачання, щоб таким чином допомогти фахівцям швидше усунути наслідки обстрілів окупантів.

"Збережіть світло: вимкніть або обмежте використання енергоємних приладів. Так ви допоможете енергетикам швидше розв’язати проблеми зі світлом", - додають в "YASNO".

Як повідомлялося, у ДСНС попередили, що протягом 31 жовтня зберігатиметься небезпека повторного ракетного удару РФ.

Нагадаємо, коментуючи ранковий терор росіян міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія атакує мирне населення, тому що у неї є ракети та бажання вбивати українців.

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