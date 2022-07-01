"Зберігати обличчя" Путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно - Резніков

«Давайте разом переможемо ворога»: Олексій Резніков з депутатами Бундестагу обговорили подальшу підтримку ЗСУ.

"Зберігати обличчя" президенту Росії Володимиру Путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з групою німецьких депутатів від фракції ХДС/ХСС на чолі з виконуючим обов’язки керівника комітету Бундестагу у закордонних справах паном Томасом Ерндлем під час їх візиту до Києва.

"Після звірств та злочинів в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі... Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога", – сказав Олексій Резніков.

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Міністр зазначив, що від ФРН та Нідерландів наша держава отримала САУ “PzH-2000", а також Німеччина надала Україні протитанкові комплекси, переносні зенітно-ракетні комплекси, автомобільну техніку, медичне обладнання та засоби індивідуального захисту військовослужбовців. "У нас є певний прогрес. Однак в рамках двосторонньої співпраці ми зацікавлені у прискоренні постачання озброєння та військової техніки з вашої країни. Це зміцнило б наші Сили оборони", – зазначив Резніков.

Міністр оборони України розповів, що ворог втратив понад 30 000 своїх солдат в Україні, а ще понад 90 000 росіян – поранені. "Дуже багато зниклих безвісти. російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам", - додав він.

Резніков зазначив, що агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, а також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі. "У свою чергу, територію Білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки", – сказав міністр.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив з генералом Міллі звільнення України від окупантів.

Підтримка одразу від кількох країн: Канада, Франція, Чехія та Велика Британія допоможуть Україні

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