Скільки військових втратила Росія на час Курської операції: Зеленський назвав цифру

За даними президента, за час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів – тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч – безповоротно.

Сьогодні рівно п’ять місяців від початку дій Сил оборонина Курщині, і українські військові зберігають буферну зону на російській території, активно знищують там російський військовий потенціал.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 6 січня.

За даними президента, за час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів – тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч – безповоротно.

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"Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи, там задіяні солдати з Північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. Я дякую нашим воїнам, які повертають війну додому, у Росію, і дають більше безпеки й більше сили Україні", – сказав він.

Президент також розповів, що провів сьогодні нараду з міжнародниками – планування наших зустрічей і перемовин на січень.

"Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових і більш довготривалих відносин із партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України", – резюмував глава держави.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що ЗСУ розпочали новий наступ у Курській області. Військовий експерт Іван Ступак наголошує, що важливо бути реалістами щодо очікувань, оскільки сили українських військових на цьому напрямку обмежені.

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