Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів": у Генштабі повідомили, що відбувається на українсько-білоруському кордоні

Дата публікації
Перегляди
1391
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів": у Генштабі повідомили, що відбувається на українсько-білоруському кордоні

Фото: Associated Press

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів Збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення ділянки  українсько-білоруського кордону. 

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни. В Гомельській області, у безпосередній близькості від державного кордону з Україною, розгорнуто маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу збройних сил республіки білорусь”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Центрі протидії дезінформації заявили, що обстріл підприємства “Артемсіль” та дефіцит солі - фейк.

Читайте також:

У Маріуполі окупанти показують пропагандистські канали в центрі міста

У Маріуполі окупанти показують пропагандистські канали в центрі міста
Наступна публікація