"Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів": у Генштабі повідомили, що відбувається на українсько-білоруському кордоні

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів Збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни. В Гомельській області, у безпосередній близькості від державного кордону з Україною, розгорнуто маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу збройних сил республіки білорусь”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що в Центрі протидії дезінформації заявили, що обстріл підприємства “Артемсіль” та дефіцит солі - фейк.
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