Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі - Генштаб

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі - Генштаб

У республіці Білорусь обмежують в'їзд та перебування у прикордонній смузі у трьох районах Гомельської області, що межують з Україною.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з охорони білорусько-українського кордону, угруповання посилено підрозділами бригад внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ республіки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 28 травня - на 94 добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

"Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по об’єктах на території України", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що з метою забезпечення посиленого адміністративно-поліцейського та контррозвідувального режимів в республіці Білорусь до 31 серпня 2022 року вводяться тимчасові обмеження на в’їзд та перебування у прикордонних з Україною Брагінському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області.

Нагадаємо, в район населеного пункту Лунінець Брестської області, що за 50 км від українського кордону, переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

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