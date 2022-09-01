Зберігається загроза ракетних та авіаударів з території і повітряного простору Білорусі - Генштаб

Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення охорони ділянки кордону в Брестській та Гомельській областях.
Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 1 вересня.
"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях", - йдеться у зведенні.
У Генштабі наголосили, що зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.
Нагадаємо, у Білорусі планують військові навчання, на яких можуть провести тренування "звільнення" територій. Може йтися про захоплення частини прикордонних областей. У навчаннях візьмуть участь російські військові і бійці країн ОДКБ. Там також буде задіяний підрозділ західного оперативного командування Білорусі.
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