Зберігається загроза ракетних та авіаударів з території і повітряного простору Білорусі - Генштаб

Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення охорони ділянки кордону в Брестській та Гомельській областях.

Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 1 вересня.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях", - йдеться у зведенні.

Також читайте Білоруські винищувачі почали значно ближче тренуватися до кордону з Україною

У Генштабі наголосили, що зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.

Нагадаємо, у Білорусі планують військові навчання, на яких можуть провести тренування "звільнення" територій. Може йтися про захоплення частини прикордонних областей. У навчаннях візьмуть участь російські військові і бійці країн ОДКБ. Там також буде задіяний підрозділ західного оперативного командування Білорусі.

Ремонти після обстрілів ракетами Сарн та небезпека для Рівненщини з Білорусі - Віталій Коваль

Читайте також: