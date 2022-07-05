Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

В Україні зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів.

Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

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“Продовжує зберігатися загроза ракетно-авіаційних ударів з території республіки білорусь. За наявною інформацією, в збройних силах цієї країни проводиться перевірка системи управління та оповіщення”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Джонсон пообіцяв надати Україні ще 10 САУ і дрони-камікадзе.

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