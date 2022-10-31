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"Зберігається загроза завдання ракетних ударів": в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білорусью

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"Зберігається загроза завдання ракетних ударів": в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білорусью

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти суттєво ситуацію не змінили на Волинському та Поліському напрямках.

Обстановка на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не зазнала.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація і далі перекидає окремі підрозділи на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, лише за офіційними даними, загинуло майже 8 тисяч цивільного населення.

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