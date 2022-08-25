Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаударів з території Білорусі - Генштаб

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 25 серпня.

Також читайте Білорусь влаштовує навчання територіальних військ

"На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони", - йдеться у зведенні.

Зі ствольної артилерії ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Гай, Залізний Міст і Гірськ Чернігівської області та Бачівськ, Вільна Слобода і Стукалівка Сумської області. Вів повітряну розвідку прикордонних районів БпЛА.

Нагадаємо, у Силах оборони півдня розповіли, як відбувається очікуваний контрнаступ.

Два ракетні "прильоти" по Хмельниччині - постраждали жінка й діти - Сергій Гамалій

Читайте також: