"Зберігайте спокій": у мерії Запоріжжя спростували чутки про масову евакуацію

На сьогодні немає причин масової евакуації з Запоріжжя, адже місто надійно укріплене кількома лініями оборони.

Однак у Запоріжжі проводяться превентивні заходи на випадок НС.

Про це секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив у Мережі.

"З учорашнього дня містом почали ширитися панічні чутки про те, що із Запоріжжя нібито будуть евакуйовувати людей. Одразу хочу вас заспокоїти – на сьогодні причин для масової евакуації містян немає", – йдеться в заяві посадовця.

Водночас Куртєв повідомив, що напередодні справді розпочалась інформаційна кампанія з роз’яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема й під час евакуації. Проте наразі це лише превентивні заходи.

"Потужні фортифікаційні споруди та професійна робота українських захисників і захисниць роблять наше місто справжньою фортецею. Тому зберігайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам інформації, а не припущенням та чуткам у соцмережах", – закликав секретар міськради.

Нагадаємо, за словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, в разі катастрофи на ЗАЕС евакуюють жителів Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

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