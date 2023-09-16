Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що якщо його переоберуть 2024 року, то він закінчить війну в Україні за добу.

З його слів, він збере в одній кімнаті президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського для переговорів.

Про це Трамп повідомив в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Крістен Велкер на каналі NBC.

Зі слів Трампа, він готовий закінчити війну за 24 години, однак подробиць того, що саме збирається робити — не розкрив.

"Якщо я скажу вам точно, я втрачу всі свої козирі", — сказав він.

За словами Трампа, він готовий сказати "певні речі" Путін і Зеленському. Він хоче зібрати політиків разом в одній кімнаті.

"І я б розробив угоду", — сказав Трамп, зазначивши, що все буде "чесно" для всіх.

Нагадаємо:

Дональд Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо його знову оберуть президентом США. Також він “анонсував” Третю світову війну.

У відповідь Володимир Зеленський нагадав, що Трамп не завершив війну в Україні, коли був президентом. Зеленський запевнив, що Україна не погодилася б на завершення війни в обмін на свої території.

Дональд Трамп також заявив, що він посадить за ґрати своїх політичних опонентів, якщо прийде до влади знову.

Один із претендент на президентську номінацію від Республіканської партії США Вівек Рамасвамі, заявив, що в разі обрання президентом США визнає російську окупацію частини України та закриє нашій державі шлях до НАТО.

Американці вважають, що Джо Байден занадто старий, щоб бути ефективним президентом на другий термін. Натомість Дональд Трамп, який лише на кілька років молодший за нього, викликає значно менше занепокоєння.

А для російського диктатора Володимира Путіна є критично важливим, щоб перемогу у президентських виборах в США 2024 року здобув Дональд Трамп.

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