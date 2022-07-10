Збили 70 із 24: російська пропаганда знищила у кілька разів більше літаків Су-25, ніж мала Україна

Проте до війни в України було лише 24 таких штурмовики.

Про це повідомляє проєкт MilitaryAviationInUa.

Аналітики проаналізували заяви російських пропагандистів із ворожого Міноборони. Станом на 9 липня окупанти заявили, що збили 70 український штурмовик Су-25. Проте за даними відкритих джерела, Україна до війни мала лише 24 таких літаки.

Сьогодні мо рф відзвітувало про 70 збитих/знищених Су-25 ) pic.twitter.com/r38nqMGQV5 — MilitaryAviationInUa (@Ukraine_AF) July 9, 2022

Дві ескадрильї Су-25 є на озброєнні в 299 бригади тактичної авіації. Загалом в України є 24 штурмовики. Таким чином російська пропаганда "знищила" вже втричі більше літаків Су-25, ніж Україна мала станом на 24 лютого. І це за умови, що штурмовики були у робочому стані.

І навіть попри такі "феєричні успіхи" російської пропаганди українська авіація продовжує нищити ворога.

Нагадаємо, за час війни Росії проти України російська пропаганда встигла на 108% знищити українську авіацію та на 80% розбити армію. Брехливі заяви пов'язують із тим, що після виведення окупаційної армії з-під Києва росіяни розчарувалися у своїй "військовій могутності", а тому Міноборони РФ вирішило приписувати собі фейкові успіхи.

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