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Збили 70 із 24: російська пропаганда знищила у кілька разів більше літаків Су-25, ніж мала Україна

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Збили 70 із 24: російська пропаганда знищила у кілька разів більше літаків Су-25, ніж мала Україна

Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик / Фото: commons.wikimedia.org

Російське Міністерство оборони прозвітувало про збиття 70 українських літаків Су-25.

Проте до війни в України було лише 24 таких штурмовики. 

Про це повідомляє проєкт MilitaryAviationInUa. 

Аналітики проаналізували заяви російських пропагандистів із ворожого Міноборони. Станом на 9 липня окупанти заявили, що збили 70 український штурмовик Су-25. Проте за даними відкритих джерела, Україна до війни мала лише 24 таких літаки. 

Дві ескадрильї Су-25 є на озброєнні в 299 бригади тактичної авіації. Загалом в України є 24 штурмовики. Таким чином російська пропаганда "знищила" вже втричі більше літаків Су-25, ніж Україна мала станом на 24 лютого. І це за умови, що штурмовики були у робочому стані. 

І навіть попри такі "феєричні успіхи" російської пропаганди українська авіація продовжує нищити ворога. 

Нагадаємо, за час війни Росії проти України російська пропаганда встигла на 108% знищити українську авіацію та на 80% розбити армію. Брехливі заяви пов'язують із тим, що після виведення окупаційної армії з-під Києва росіяни розчарувалися у своїй "військовій могутності", а тому Міноборони РФ вирішило приписувати собі фейкові успіхи.

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