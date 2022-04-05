Збили дороговартісний вертоліт РФ та знищили ворожі танки біля Ізюма: Синєгубов назвав перемоги ЗСУ за 5 квітня

Дороговартісний російський вертоліт збили ракетою "Стугна" українського виробництва.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов назвав перемоги Збройних сил України за добу 5 квітня.
Про ситуацію в області написав на своїй сторінці у Telegram.
За його інформацією, під Ізюмом Герої ЗСУ збили ворожий сучасний дороговартісний вертоліт Ка-52. "Що прикметно, вертоліт збили ракетою українською виробництва "Стугна". Цим самим наші військові врятували сотні українських життів!" - зауважив посадовець.
Також у вівторок, 5 квітня, українські захисники біля Ізюма ЗСУ знищили російські танки, які прорвалися до Барвінкового. Втрати окупантів підраховують.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники продовжують блокувати окремий район Харківської області. В трьох населених пунктах окупанти здійснюють пошук проукраїнськи налаштованих жителів та незаконне їхнє затримання.
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