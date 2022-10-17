"Збили? – Ні": з'явилося відео з пілотом літака, який упав на багатоповерхівку у Єйську

Водночас українські користувачі соцмережі порівнюють героїчний вчинок нашого пілота на Вінниччині, який, ризикуючи життям, зміг відвести літак від населених пунктів, щоб ніхто з місцевих не постраждав і росіянина, який навіть не намагався відвести літак від будинків

17 жовтня в російському Єйську (Краснодарський край) на багатоповерховий будинок упав літак Су-34.

У Мережі з'явилося відео з льотчиком, який встиг катапультуватись із літака. На кадрах видно, що чоловік перебуває у свідомості. Він лежить на дорозі поблизу місця авіакатастрофи і не може підвестися. Місцеві жителі пропонують йому допомогу і знімають спорядження.

На тлі чути вибухи від боєприпасів, що детонують, які очевидно перевозив літак.

Розмова пілота з місцевими: "Нормально все? – Так. – Збили, так? – Ні. – Давай, кажи. Що треба, допоможемо".