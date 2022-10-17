"Збили? – Ні": з'явилося відео з пілотом літака, який упав на багатоповерхівку у Єйську

Водночас українські користувачі соцмережі порівнюють героїчний вчинок нашого пілота на Вінниччині, який, ризикуючи життям, зміг відвести літак від населених пунктів, щоб ніхто з місцевих не постраждав і росіянина, який навіть не намагався відвести літак від будинків
17 жовтня в російському Єйську (Краснодарський край) на багатоповерховий будинок упав літак Су-34.
У Мережі з'явилося відео з льотчиком, який встиг катапультуватись із літака. На кадрах видно, що чоловік перебуває у свідомості. Він лежить на дорозі поблизу місця авіакатастрофи і не може підвестися. Місцеві жителі пропонують йому допомогу і знімають спорядження.
На тлі чути вибухи від боєприпасів, що детонують, які очевидно перевозив літак.
Розмова пілота з місцевими: "Нормально все? – Так. – Збили, так? – Ні. – Давай, кажи. Що треба, допоможемо".
Також у Мережі опублікували перехоплення розмови пілота з диспетчером перед падіням.
Нагадаємо, що у російському місті Єйськ ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак. За офіційними даними російської влади, загинули четверо людей, ще 25 постраждали.
За даними Телеграм-каналу "Baza", загиблих уже шестеро, 27 отримали поранення. Ще кілька людей вважаються зниклими безвісти.
У Мережі з’явилося відео падіння військового літака в місті Єйську Краснодарського краю.
Водночас українські користувачі соцмережі порівнюють героїчний вчинок нашого пілота на Вінниччині, який, ризикуючи життям, зміг відвести літак від населених пунктів, щоб ніхто з місцевих не постраждав і росіянина, який навіть не намагався відвести літак від будинків, а вирішив рятувати власну шкуру.