Збили п'ять російських літаків за три дні: що відомо про великий успіх ЗСУ

За три дні Сили оборони збили п'ять російських винищувачів. Крім багатоцільового Су-30, уразили чотири бомбардувальники Су-34 - на півдні та на Донеччині.У Повітряних силах ЗСУ було встановлено поки що світовий рекорд, коли в бою було знищено одразу п’ять літальних апаратів. До цього рекорд встановив Ізраїль (чотири літаки). Тому окупанти зроблять паузу і переосмислюватимуть свої подальші дії. І, звісно, змінюватимуть тактику бойових дій на півдні.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про збиття ворожих винищувачів.

Минулої доби сили та засоби протиповітряної оборони (ППО) України знищили два російських винищувачі - бомбардувальник Су-34 і багатоцільовий Су-30.

Як уточнили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, літаки знищили зенітні ракетні підрозділи: Су-34 - на Донеччині, а Су-30СМ - над акваторією Чорного моря.

Напередодні командувач Повітряних cил Микола Олещук повідомив про ураження російського Су-34 на Маріупольському напрямку. Він також додав, що на Одеському напрямку вели бойову роботу по Су-30 в Чорному морі, ураження якого потребує підтвердження.

Підтверджений Су-30 став уже п'ятим збитим Силами оборони України російським літаком за три дні. Протягом 22 грудня ЗСУ знищили три Су-34 на південному напрямку.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Су-34 давно не потрапляли у статистику втрат Росії. З його слів, цей літак – один з найновіших бортів на озброєнні армії РФ і може коштувати від 50 млн доларів.

Російські бомбардувальники Су-34, ймовірно, були збиті на півдні України зенітно-ракетним комплексом Patriot, який перекинули ближче до фронту, а саме до Херсонської області.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що українські військові протягом тривалого часу "полювали" за російськими винищувачами-бомбардувальниками Су-34 на півдні.

Юрій Ігнат згодом зазначив, що втрати противника, безумовно, вплинуть на активність ЗС РФ на південному напрямку та фіксуватиметься така ситуація ще деякий час. Окупанти хочуть зменшити ризики для себе, адже для пілотів це сталотаким собі психологічним ударом.

"Однак атаки відновлюватимуть. Літаків у них достатньо. Скидати авіабомби можуть і літаки Су-35, і Су-34, і, найімовірніше, це можуть робити Су-24", — додав Юрій Ігнат.

Відповідно, авіабомби, колосальну кількість яких скидали раніше, можуть недолітати або летіти не так далеко, як хотілося б противнику.

Якщо брати попередні зведення, то російські окупанти значно частіше атакували мирні міста і села. Наприклад, 22 грудня повідомлялося, що за добу ЗС РФ завдали три авіаційні удари із застосуванням 15 керованих авіабомб по населених пунктах лівого і правого берегів Дніпра Херсонської області.

Аналітики ISW аналогічної думки. За даними експертів, російські окупанти зменшили свою авіаційну активність та використання авіаційних бомб після того, як українські Збройні сили збили кілька російських винищувачів Су-34 на півдні України.

Влада Росії розглядає питання евакуації російських авіаційних підрозділів із тимчасово окупованого Криму. Подробиці в етері телеканалу FREEДОМ повідомив Сергій Братчук, очільник Громадської ради при Одеській ОВА, речник Української добровольчої армії "Південь".

"Ворог, як не дивно, зараз, у розпал війни, займається питаннями можливої евакуації своїх підрозділів, перш за все, Повітряних сил", – оцінив ситуацію на півострові він.

Міністерство оборони РФ офіційно не повідомляло про втрату вказаних літаків, водночас російський провоєнний Телеграм-канал Fighterbomber, який за даними аналітиків пов'язаний з повітряними силами Росії, підтвердив, що щонайменше один винищувач дійсно був збитий, опублікувавши фото нібито рятувальної операції пілотів, які катапультувалися. Цей паблік стверджує, що літак збили з ЗРК Patriot.

Втрати Росії в авіації: скільки літаків мали окупанти на початку вторгнення і в якому вони стані

До початку повномасштабного вторгнення Росії до України так звана "друга армія світу" мала на озброєні понад чотири тисячі одиниць авіації. Наразі окупанти втратили понад 300 літаків й стільки ж гелікоптерів.

Згідно з даними порталу Global Firepower, Росія на початок повномасштабного вторгнення мала 4 182 одиниці авіаційної техніки. До цього числа входять літаки, вертольоти, літаючі радари й інші види авіації.

Авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко стверджує, що станом на кінець 2021 року російська армія мала понад 400 одиниць модернізованих винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ, Су-35, тощо.

Також окупанти мали на озброєнні понад 1,5 тисячі вертольотів, а також допоміжну техніку: 18 літаків-заправників, близько 10 літаючих радарів А-50 та А-50М, командні пункти типу Іл-22.

Нагадаємо, у травні 2023 року над Брянською областю РФ підрозділи зенітно-ракетного комплексу Patriot за лічені хвилини знищили пʼять ворожих повітряних цілей, серед яких були два літаки та три гелікоптери.

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