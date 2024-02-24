Збили ще один літак А-50: аналітики пояснили, чому окупанти брешуть про "дружній вогонь"

Ці зусилля спрямовані на деморалізацію українців, кажуть експерти.

Росія "дружнім вогнем" збила власний літак А-50 ввечері, 23 лютого. Таку теорію навмисне розвивають російські блогери, публічно звинувачуючи війська РФ у помилковій атаці.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські блогери стверджують, що російські війська помилково збили власний літак А-50, і звинувачують російських військових у системних проблемах, які вони повинні вирішити, щоб уникнути подальших інцидентів дружнього вогню", - зазначає ISW.

Ці зусилля спрямовані "на деморалізацію українців і переконання росіян у тому, що перемога забезпечена", переконані аналітики.

"Двічі збиті Україною російські літаки стратегічного призначення з різницею в кілька тижнів серйозно підривають цей російський наратив. Ентузіазм мілблогерів у приписуванні приголомшливої некомпетентності власним російським ППО - єдине можливе пояснення численних випадків, коли "дружній вогонь" збивав літаки, допомагаючи координувати дії самих ППО - дивний", - додали експерти.

Нагадаємо, Україна збила рідкісний літак-розвідник А-50У. За інформацією ГУР, повітряний командний пункт, який використовували для ударів по українських містах, збили під час спільної операції розвідки і Повітряних сил.

А-50У був не звичайним, а модернізованою версією. Цей повітряний командний пункт використовувався для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення ударів по Україні ракетами стратегічної авіації.

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