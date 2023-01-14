Збили щонайменше 10 ракет, але є приліт на Вінничині: Гуменюк про атаку 14 січня

Попередньо відомо, що чотири ракети було збито в Одеській області, по три ракети було збито у Миколаївській та Вінницькій областях.

Українським військовим вдалось збити щонайменше 10 ракет, які росіяни запустили по території України у суботу, 14 січня.

Про це повідоми налачальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону.

Попередньо відомо, що чотири ракети було збито в Одеській області, по три ракети було збито у Миколаївській та Вінницькій областях.

"Ми бачимо, що атаки по нашому регіону відбувалися з повітря. Це ракети типу Х-101, і "Калібрами" безпосередньо з Чорноморського басейну. Наразі ми підбиваємо підсумки", - сказала Гуменюк.

За словами речниці, у Вінницькій області одна з ракет потрапила в об'єкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, кількість загиблих у багатоквартирному будинку в Дніпрі, в який під час масованої атаки держави-агресорки 14 січня влучила ракета, зросла до п'яти осіб.