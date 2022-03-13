"Збили свій БПЛА, а доповіли про знищення "Байрактара": Залужний розповів, як воює "друга за потужністю армія світу"

"Збили свій БПЛА, а доповіли про знищення "Байрактара": Залужний розповів, як воює "друга за потужністю армія світу"

За його словами, війна доводить, як далеко Україна просунулась вперед за останні роки.

Україна зруйнувала міф про «непереможність» російської армії. Ворог розраховував завоювати країну за 48 годин.

Про це заявив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

"Ми зруйнували міф про «непереможність» російської армії. Вони розраховували завоювати нас за 48 годин. Максимум на 3 доби були розраховані запаси їжі, палива, боєприпасів. Але ми зупинили їх і зірвали загарбницькі плани. Противник несе серйозні втрати в особовому складі і техніці", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, війна доводить, як далеко Україна просунулась вперед за останні роки.

"Сьогодні армія РФ за рівнем професійності - це ми зразка початку 2014-го. Показовим прикладом їх «військової майстерності» є історія зі «збитим» українським "Байрактаром", - розповів Залужний.

Так, 13 березня о 9:32 в районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК "ТОР" на висоті 3200м було збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. При цьому, російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА "Байрактар" наших Збройних Сил.

"Результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію. Ось так воює «друга за потужністю армія світу», - резюмував Залужний.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ потролив російську армію, показавши екіпірування окупантів. На світлинах ще радянські каски, протигази та домашні капці.

ТСН.ua