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Збили за 30 км від міста: окупанти запустили по Львову ракети із Білорусі

Дата публікації
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14к
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Збили за 30 км від міста: окупанти запустили по Львову ракети із Білорусі

Оперативне командування "Захід"

Ракети вдалося виявити та знищити.

Ракети типу "Х, які українська зенітні ракетні війська збили за 30 кілометрів від Львова, окупанти випустили з винищувача у Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні Повітряного командування "Захід" Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"Наприкінці доби 28 березня з території Республіки Білорусь винищувачем окупантів були випущені дві ракети типу "Х", які рухалися в напрямку міста Львова.... Цілі були вчасно виявлені і знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км від обласного центру", – йдеться у повідомленні.

Також підрозділи ЗРВ знищили два безпілотники ворога оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, 29 березня армія Російської Федерації поцілила у приміщення облдержадміністрації МиколаєваОкупанти зруйнували пів будівлі - від дев'ятого до першого поверху.  

За словами голови ОДА, Віталія Кіма, прилетіло до його кабінету. Більшість людей врятувалися дивом. Це від 50 до 100 осіб.

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