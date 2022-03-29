Збили за 30 км від міста: окупанти запустили по Львову ракети із Білорусі

Збили за 30 км від міста: окупанти запустили по Львову ракети із Білорусі

Ракети вдалося виявити та знищити.

Ракети типу "Х, які українська зенітні ракетні війська збили за 30 кілометрів від Львова, окупанти випустили з винищувача у Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні Повітряного командування "Захід" Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"Наприкінці доби 28 березня з території Республіки Білорусь винищувачем окупантів були випущені дві ракети типу "Х", які рухалися в напрямку міста Львова.... Цілі були вчасно виявлені і знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км від обласного центру", – йдеться у повідомленні.

Також підрозділи ЗРВ знищили два безпілотники ворога оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, 29 березня армія Російської Федерації поцілила у приміщення облдержадміністрації Миколаєва. Окупанти зруйнували пів будівлі - від дев'ятого до першого поверху.

За словами голови ОДА, Віталія Кіма, прилетіло до його кабінету. Більшість людей врятувалися дивом. Це від 50 до 100 осіб.

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