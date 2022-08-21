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Збільшення комендантської години: у Харківській ОВА пояснили причини

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Збільшення комендантської години: у Харківській ОВА пояснили причини

У Харківській області запроваджується довга комендантська година.

Вона триватиме від 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. В області побоюються російських провокацій напередодні Дня Незалежності. 

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Харківської ОВА. 

Там пояснили, що в останні дні Росія посилила обстріли області та Харкова, а тому, щоб уникнути кривавих провокацій, в регіоні запровадили посилену комендантську годину. 

Також буде запроваджено комплекс заходів безпеки, спрямований на підвищення обороноздатності області та міста.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" скасовує приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3110
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