Збільшилась кількість людей, яких сьогодні евакуювали із Лисичанська (фото)

Збільшилась кількість людей, яких сьогодні евакуювали із Лисичанська (фото)

Сьогодні в ОВА повідомляли про 66 мешканців, яких вивезли з міста, однак їхня кількість збільшилась.

Сьогодні, 5 червня, із Лисичанська Луганської області вдалося евакуювати 98 людей.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація з обстрілами важка, тож мешканці Лисичанська, нарешті, зрозуміли, що перечекати не вийде. 98 людей обрали безпеку. Виїзд забезпечили поліцейські, ДСНСники, військові та волонтери. Секретно змогли подолати небезпечний шлях і вже видихнули з полегшенням", - зазначив він.

Гайдай наголосив, що людей продовжать вивозити з міста, доки буде така можливість.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку росіяни обстріляли завод "Азот", у Лисичанську – будівлі поліції та пошти: є поранені та загиблі.

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