Збільшилась кількість людей, яких сьогодні евакуювали із Лисичанська (фото)

Сьогодні в ОВА повідомляли про 66 мешканців, яких вивезли з міста, однак їхня кількість збільшилась.
Сьогодні, 5 червня, із Лисичанська Луганської області вдалося евакуювати 98 людей.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ситуація з обстрілами важка, тож мешканці Лисичанська, нарешті, зрозуміли, що перечекати не вийде. 98 людей обрали безпеку. Виїзд забезпечили поліцейські, ДСНСники, військові та волонтери. Секретно змогли подолати небезпечний шлях і вже видихнули з полегшенням", - зазначив він.
Гайдай наголосив, що людей продовжать вивозити з міста, доки буде така можливість.
Нагадаємо, у Сєвєродонецьку росіяни обстріляли завод "Азот", у Лисичанську – будівлі поліції та пошти: є поранені та загиблі.
Читайте також:
- Показали актуальну мапу бойових дій в Україні станом на 5 червня: яка ситуація на фронтах
- Знову "магія цифр": Гайдай розповів про вказівки генералів Путіна до 10 червня
- Нічний обстріл Лисичанська: поліція оприлюднила відео наслідків