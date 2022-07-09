Збільшилась кількість жертв внаслідок обстрілу Кривого Рогу: у лікарні померла 20-річна дівчина

У лікарні померла 20-річна дівчина, яка зазнала поранень внаслідок ранкового обстрілу Інгулецького району Кривого Рогу.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими. Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей", - зазначив він.

За уточненими даними, внаслідок обстрілу міста росіянами є троє поранених. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома.

Батько загиблої дівчини, 43-річний чоловік, все ще у лікарні.

Нагадаємо, вранці 9 липня російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Окупанти вдарили з "Градів" по мирних житлових кварталах. Обстріл російських військових забрав життя 41-річної жінки.

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