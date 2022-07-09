Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Збільшилась кількість жертв внаслідок обстрілу Кривого Рогу: у лікарні померла 20-річна дівчина

Збільшилась кількість жертв внаслідок обстрілу Кривого Рогу: у лікарні померла 20-річна дівчина

Дата публікації
Перегляди
927
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Збільшилась кількість жертв внаслідок обстрілу Кривого Рогу: у лікарні померла 20-річна дівчина

Фото: Управління ДСНС Києва

Вранці 9 липня росіяни обстріляли Кривій Ріг.

У лікарні померла 20-річна дівчина, яка зазнала поранень внаслідок ранкового обстрілу Інгулецького району Кривого Рогу.   

 Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими. Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей", - зазначив він. 

За уточненими даними, внаслідок обстрілу міста росіянами є троє поранених. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома. 

Батько загиблої дівчини, 43-річний чоловік, все ще у лікарні. 

Нагадаємо, вранці 9 липня російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Окупанти вдарили з "Градів" по мирних житлових кварталах. Обстріл російських військових забрав життя 41-річної жінки. 

Читайте також:

Зеленський побував на передових позиціях ЗСУ на Дніпропетровщині

Зеленський побував на передових позиціях ЗСУ на Дніпропетровщині
Наступна публікація