Збільшилася кількість поранених та загиблих: очільник ОДА розповів подробиці обстрілу РФ по центру Харкова

В результаті обстрілу з боку російських військових по центру Харкова загинуло 10 людей, поранення отримали 17 осіб, серед них 9-річна дитина.
Ворог обстріляв Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.
Про це розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще дуже зарано", - написав очільник області.
Він додав, що окупанти обстріли місто з реактивних систем залпового вогню та артилерії.
Щодо ситуації на полі бою на Харківщині, Синєгубов розповів, що Збройні Сили України "женуть ворога" з території. Тим часом на півночі, північно-східному напрямку та на Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Ворог несе значних втрат.
Нагадаємо, опівдні 26 травня ворог обстріляв центр Харкова. Станом на 16:00 годину 26 травня внаслідок обстрілу загинуло п’ять людей. Ще 10 отримали поранення - серед них є дитина.
Читайте також:
- Приходько зізналася, чим її дратує Арестович
- Як гелікоптери допомагали захисникам на "Азовсталі": Буданов вперше розповів подробиці про сім місій та про втрати
- "Розстрілюють без упину": Гайдай попередив, що росіяни потужно гатять по трасі, якою везуть допомогу