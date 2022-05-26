Збільшилася кількість поранених та загиблих: очільник ОДА розповів подробиці обстрілу РФ по центру Харкова

Збільшилася кількість поранених та загиблих: очільник ОДА розповів подробиці обстрілу РФ по центру Харкова

В результаті обстрілу з боку російських військових по центру Харкова загинуло 10 людей, поранення отримали 17 осіб, серед них 9-річна дитина.

Ворог обстріляв Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

Про це розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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"Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще дуже зарано", - написав очільник області.

Він додав, що окупанти обстріли місто з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Щодо ситуації на полі бою на Харківщині, Синєгубов розповів, що Збройні Сили України "женуть ворога" з території. Тим часом на півночі, північно-східному напрямку та на Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Ворог несе значних втрат.

Нагадаємо, опівдні 26 травня ворог обстріляв центр Харкова. Станом на 16:00 годину 26 травня внаслідок обстрілу загинуло п’ять людей. Ще 10 отримали поранення - серед них є дитина.