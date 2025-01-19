Удар по Кривому Рогу: хто став п'ятою жертвою кривавої атаки (фото)

Російський терор забрав життя ще однієї людини.

Збільшилася кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг. П'ятою жертвою ворожого удару стала 22-річна Ірина Ковальчук.

Про це повідомив ВСП "Криворізький фаховий коледж НАУ".

Ірина Ковальчук

Ірина була випускницею коледжу спеціальностей 275 "Транспортні технології (на повітряному транспорті)" та 073 "Менеджмент". Демонструвала високі результати та щиру зацікавленість у своїй справі, отримувала стипендію ім. Гутовського.

"Вона була не лише обдарованою й творчою студенткою, але й відповідальною працівницею – секретарем відділення "Транспортні технології".

Її доброта, щирість, світлий характер і позитивна енергія надихали всіх навколо. Ірина завжди допомагала оточуючим, мала слова підтримки і дарувала радість своїм теплом", - розповіли колеги дівчини.

Додають, що вона лишила по собі яскравий слід у їхніх серцях і назавжди залишилася в пам'яті як світла й добра людина.

Раніше стало відомо, що окупанти 17 січня балістикою атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Удар забрав життя 20-річного студента і його бабусю.

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