Збільшують армію і створюють нові округи: Шойгу визнав, що РФ готується до захисту

У РФ з'являться два нові військові округи — Московський та Ленінградський.

Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про формування нового армійського корпусу в Карелії і двох нових військових округів, які існували до 2010 року, але потім їх ліквідували.

Про це Шойгу заявив 17 січня.

Новий армійський корпус в Карелії, за словами Шойгу, складатиметься з трьох мотострілкових дивізій у складі Сухопутних військ та двох десантно-штурмових дивізій у Повітряно-десантних військах.

Також читайте Служба в армії в обмін на громадянство: як Росія заманює іноземців до лав окупантів

Крім того, Шойгу заявив, що у складі армії Росії з'являться два нові військові округи. Один у Ленінградській області, а інший - у Московській області.

"Масштабні зміни складу Збройних Сил, збільшення їхньої чисельності, зміна військово-адміністративного поділу Російської Федерації, які проводитимуться протягом 2023 – 2026 років, вимагатимуть від усіх заступників Міністра оборони, головнокомандувачів (видами Збройних Сил), командувачів (військами військових округів, Північним флотом та різновидами військ Збройних Сил) ухвалення відповідних компетентних рішень", - заявив Шойгу.

Російський міністр оборони також нагадав наказ диктатора Путіна щодо збільшення чисельності Збройних Сил РФ до 1,5 млн. військовослужбовців. Пояснюють це нібито "забезпеченням безпеки держави і захистом "нових суб'єктів" та критично важливих об'єктів Російської Федерації".

До слова, Карелія та Ленінградська область межують із Фінляндією, яка у 2022 році подала заявку на вступ до НАТО після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, влада Брянської області почала встановлювати бетонні протитанкові загородження. Протитанкові загородження облаштували і в Бєлгородській та Курській областях, які є прикордонними до України.

Тим часом станом на 17 січня 2023 року втрати серед особового складу РФ сягнули близько 116 950 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 870 російських військових.

Як повідомляв, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що за даними воєнної розвідки України, Росія намагається створити Збройні сили чисельністю 2 мільйони осіб. Проте підготувати таку кількість солдатів для Росії буде проблематично.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував закриття кордонів Росії.

Читайте також: