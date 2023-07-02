"Збір наддержави": у Криму буряти-"волонтери" шукають гроші на корову, щоб прогодувати окупантів

У тимчасово окупованому Криму "волонтери" з Бурятії оголосили про збір коштів на купівлю корови для приготування обідів російським окупантам у Армянську. Окрім цього, "волонтери" вирішили трошки "наваритися" на зборі грошей.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

В Армянську торік відкрилась бурятська юрта "Солдатський привал", де так звані "волонтери годують окупантів".

"Волонтери з Бурятії оголосили збір на корову. Її м’ясо піде на обіди для російських солдатів в Армянську.... Схоже, в армії РФ бракує не лише мізків і боєприпасів, а й їжі. "Шойгу! Герасимов! Де корови???" – пише журналіст.

Як пише один з російських пабліків, вихідці з Бурятії їздять до Криму позмінно, аби "годувати російських військовослужбовців домашніми обідами".

За два дні збору росіяни назбирали лише 9238 грн (близько 22 тисячі рублів). При цьому на "Авіто" корову в тимчасово окупованому Криму можна купити за 20997 – 23097 тис. грн (50-55 тисяч рублів). Проте волонтери сказали, що корову можна купити за 29396 тис. грн (70 тисяч рублів) – певно, розраховували "підзаробити" на обідах окупантів.

Нагадаємо, в Гаазі здійснили напад на будівлю посольства Білорусі (фото).

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