Збір резервістів в РФ: у Третій штурмовій пояснили, до чого готується Путін

Жорін закликав українців "жити в реальності" і "не покладати надій на порятунок чужими руками".

Указ Путіна про виклик на військові збори резервістів свідчить, що диктатор яж ніяк не збирається припиняти військову агресію проти України.

Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

"Незважаючи на будь-які зовнішні обставини, переговори чи, точніше, переговори про переговори, маємо максимально швидко й ефективно працювати над змінами в армії, власним виробництвом дронів, зброї та боєприпасів, розвитком технологій", – наголосив він.

Жорін закликав до системних змін в обороні просто зараз і попередив українців, що не варто покладати надій на порятунок чужими руками.

"Жити в реальності, при цьому сподіватися на позитивний результат – набагато краще, ніж жити від надії до надії та постійно розчаровуватися. А ще краще робити щось для того, щоб отримати результат", – підсумував військовий.

Раніше у Третій штурмовій пояснили, чому тримати фронт лише на характері піхотинця вже не вийде.

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