"Збирали десятиріччями": у Чорнобилі окупанти знищили документи та архіви (фото)

"Збирали десятиріччями": у Чорнобилі окупанти знищили документи та архіви (фото)

Росіяни викинули усе на смітник.

Російські військові за час окупації зони відчуження ЧАЕС знищили чорнобильські документи та архіви, які спеціалісти збирали десятиріччями.

Про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

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"Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась курва просто викинула в смітник", - написав він та показав фото.

Нагадаємо, у Чорнобилі Київської області російські окупанти пограбували офіси підприємств та вивозили усе - від спецодягу до комп'ютерів.

Фото: Олександр Сирота

Фото: Олександр Сирота

Фото: Олександр Сирота

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