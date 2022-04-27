"Збирали кишки командувача": СБУ перехопила розмову окупантів, у якій тій нарікають на великі втрати

Російські вбивці в Україні бідкаються на великі втрати в окупаційній армії.

Вони відверто заявляють, що РФ не повідомляє про велику кількість загиблих загарбників.

Про це йдеться у розмові російського окупанта, яку перехопила СБУ.

Окупант каже, що за його даними за два місяці війни проти України загинуло уже 25900 окупантів, проте російські пропагандисти не повідомляють про це. Він розповідає, як командувачу їхньої бригади, а це - генеральська посада, "прилетіло". Окупанти були змушені збирати його кишки та потім відправляти на лікування до РФ, проте він все одно помер.

"І таких випадків загибелі саме командного складу, а не лише рядових, багато. Настільки, що окупанти самі розуміють - пропагандистські казки, які їм розповідають по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю. Україна б’є і буде бити загарбників далі", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, в Офісі президента прокоментували вибухи в прикордонних з Україною областях РФ

Читайте також: