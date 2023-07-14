Збиралися на штурм, але не доїхали: ЗСУ біля Бахмута знищили купу окупантів разом з БК (відео)

ЗСУ знищили купу російських окупантів разом з боєприпасами на Бахмутському напрямку.

Українські захисники знищили групу окупантів біля Бахмута, яка саме збиралася на штурм.

Відповідне відео показав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Велика група окупантів збиралася зранку йти на штурм. Аеророзвідники 30 ОМБр ще вночі їх виявили та скорегували вогонь артилерії 225 окремого батальйону. Точними ударами було знищено боєприпаси окупантів, частина піхоти загинула, а деякі росіяни розбіглися", - підписав відео генерал-полковник.

Українські захисники знищили групу окупантів, які збиралися на штурм

Нагадаємо, Сили оборони України на Бахмутському напрямку посилюють вогневий вплив на позиції окупантів. Так, Держприкордонслужба опублікувала відео, як було знищено групу окупантів, що прямували на ротацію.

За останньою інформацією від заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Збройні сили України наступали на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині. На цій ділянці фронту було просування українських сил.

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