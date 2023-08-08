Збиралися розвідати територію: прикордонники "приземлили" БПЛА окупантів біля Авдіївки

Поблизу Авдіївки антидроновий розрахунок прикордонників 7 серпня "приземлив" розвідувальний безпілотник окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Антидронові розрахунки прикордонних підрозділів прикривають позиції від безпілотних літальних апаратів російсько-окупаційних військ. Так, учора над опорним пунктом в районі Авдіївки антидроновий розрахунок прикордонників знешкодив розвідувальний безпілотник противника", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники кажуть, що росіяни намагалися за допомогою дрона розвідати положення українських сил та засобів на цьому напрямку.

"Політ квадрокоптера ворога над сектором прикриття охоронці кордонів припинили "пострілом" з антидронової рушниці. Оператор спеціального технічного засобу порушив канал управління БПЛА й некерований безпілотник упав в недоступну місцевість", - розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, українські розвідники, своєю чергою, після тилових випробовувань тестують новий українських безпілотник БПЛА SpyGun.

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