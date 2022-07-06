Збирав дані про пересування ЗСУ та закликав приєднуватись до окупантів: у Києві затримали агента РФ

Збирав дані про пересування ЗСУ та закликав приєднуватись до окупантів: у Києві затримали агента РФ

У Києві затримали російського агента.

Зрадник виправдовував російську агресію проти України та закликав приєднуватись до окупаційної армії.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Зрадника України затримали під час спробі передачі секретної інформації.

"Зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності. Він публічно закликав приєднуватись до лав окупаційних угрупувань та виправдовував їхні злочини", - сказав речник СБУ

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо російського агента. Справу щодо підозрюваного відправили до суду. Йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти вигадують способи, як змусити місцевих жителів отримати паспорти Росії. Зокрема, вони викрадають людей, а в обмін на їхню свободу вимагають від родичів оформити паспорти РФ.

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