Збирав інформацію та передавав до РФ: у Дніпрі затримали чоловіка, який працював на російського агресора

Збирав інформацію та передавав до РФ: у Дніпрі затримали чоловіка, який працював на російського агресора

За це йому загрожує до 15 років ув’язнення.

У Дніпрі правоохоронці затримали місцевого мешканця, який збирав та передавав інформацію кураторам із РФ.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, чоловік на замовлення кураторів із країни-агресора збирав у Дніпрі інформацію про одне з підприємств критичної інфраструктури. За це військові злочинці обіцяли йому очолити відомство після окупації України.

“Також чоловік поширював у соцмережі антиукраїнську пропаганду та схвалював агресію РФ проти України. За результатом проведених слідчих дій за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За вказане правопорушення йому загрожує до 15 років ув’язнення”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Читайте також: