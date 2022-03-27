Збирав інформацію та передавав до РФ: у Дніпрі затримали чоловіка, який працював на російського агресора

За це йому загрожує до 15 років ув’язнення.
У Дніпрі правоохоронці затримали місцевого мешканця, який збирав та передавав інформацію кураторам із РФ.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, чоловік на замовлення кураторів із країни-агресора збирав у Дніпрі інформацію про одне з підприємств критичної інфраструктури. За це військові злочинці обіцяли йому очолити відомство після окупації України.
“Також чоловік поширював у соцмережі антиукраїнську пропаганду та схвалював агресію РФ проти України. За результатом проведених слідчих дій за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За вказане правопорушення йому загрожує до 15 років ув’язнення”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.
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