Збирав лайки та репости: фітнес-тренер Роман Заволока систематично тероризував навіть поранених військових - працівник ТЦК

В Полтаві фітнес-тренер Роман Заволока ходив та чіплявся не тільки до місцевих робітників ТЦК, а й до громадян. І все це - задля лайків і репостів у соцмережах.

Так вважає військовий, працівник ТЦК Олександр Мацько.

"Під час сповіщення в місті Полтава місцевого населення про мобілізацію, видачі повісток ми побачили, що нас знімають на відео двоє хлопців. Спочатку вони себе якось неадекватно поводили, схоже, як трошки наркомани, якісь дьоргані, сіпані, вдягнені відповідно. Я прийняв рішення підійти і попередити їх, що військових знімати заборонено, зараз військовий стан. На що одразу нарвався на хамство, грубість, нецензурну лексику. Там не все на відео є, що він скинув, бо він вимикав телефон. І я не все встигав зняти, бо я якраз поліцію викликав, відходив”, - розповів військовий, працівник ТЦК Олександр Мацько.

За його словами, хлопець вирішив хайпонути: зібрати лайки та заробити гроші.

“Якби це було один раз, це ще було б зрозуміло. Але це не вперше, це вже протягом місяця він постійно тероризує наші наряди... І крім того, пристає до хлопців просто звичайних, які йдуть по формі... які приїхали з відпустки або з госпіталю. У нас у Полтаві госпіталь у центрі міста майже, і хлопці виходять собі каву купити, пиріжок, просто прогулятися містом... Він їх теж чіпав”, - підкреслив військовий.

Нагадаємо, що в Полтаві затримали молодика, який неодноразово принижував українських захисників.

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