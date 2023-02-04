Збирав розвіддані про ЗСУ за квартиру в Криму: в Одесі затримали агента ФСБ

В Одесі викрили російського агента, який декілька років збирав розвіддані про українські війська.

Служба безпеки України затримала в Одесі колишнього військового, якого завербувала ФСБ РФ. За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю $200 тис. у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зрадник ще від 2010 року контактував з російською спецслужбою, а від 2020 – почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки Збройних Сил України на території південного регіону.

"Особливу увагу звертав на перебіг міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Також він намагався відслідковувати надходження до України військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська", - йдеться у повідомленні.

Зрадником виявився місцевий житель Одеси, який 1990 року закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю "хімік-розвідник". До середини 1990-х років проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан.

Після цього зайнявся бізнесом і відкрив у середмісті обласного центру магазин з продажу спортивного спорядження. Крім цього займався контрабандою відповідної продукції з РФ. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби.

"Під час чергового перебування на території РФ його завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Курській області. Саме він до повномасштабного вторгнення відпрацьовував своєму агенту завдання зі збору розвідінформації на користь країни-агресора", - розповіли в СБУ.

За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тис. дол. у тимчасово окупованому Криму.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні бюджетних грошей під час будівництва казарм для військових.

Читайте також: