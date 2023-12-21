Збирає гроші та закуповує дрони: СБУ повідомила про підозру протоієрею РПЦ із Криму, який допомагає окупантам

Перебуваючи на тимчасово окупованому півострові він організував збір коштів на потреби окупантів.

Служба безпеки України повідомила про підозру протоієрею РПЦ із Криму, який займається постачанням ударних дронів окупантам.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, слідчі зібрали доказову базу на протоієрея Дмитра Кроткова – керівника військового відділу “Кримської митрополії” РПЦ, який сприяє збройній агресії РФ. Перебуваючи на тимчасово окупованому півострові він організував збір коштів на потреби окупантів.

“За даними слідства, “благодійні внески” надходять на рахунки так званого “спеціального гуманітарного центру” місцевої громади РПЦ, який очолив Кротков. Одержані таким чином гроші фігурант використовує для оптової закупівлі ударних дронів, тепловізорів, портативних радіостанцій та антидронових рушниць”, - розповіли в СБУ.

Вже згодом придбану продукцію Кротков особисто відвозив підрозділам російських військ, дислокованим на передовій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

“Також під час перебування на лінії фронту він разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку окупантів та «благословляв» їх на вбивства українців. Крім того, у червні цього року після підриву рашистами Каховської ГЕС Кротков приїздив до постраждалих районів лівобережжя Херсонщини. Там він “проповідував” кремлівські наративи щодо “причин” надзвичайної події і тим самим намагався штучно дискредитувати українських захисників”, - наголосили в Службі безпеки.

Кротков також є частим гостем ефірів російського пропагандиста Соловйова. Він підтримував російських окупантів і під час захоплення Криму.

“Тоді він був настоятелем храму УПЦ (МП) у Сімферополі й разом з окупантами намагався блокувати бригаду берегової оборони ЗСУ у селі Перевальне. За даними слідства, клірик у гучномовець закликав українських захисників здатися і перейти на бік ворога. За це він отримав “посаду” у так званій Кримській митрополії РПЦ. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Дмитру Кроткову про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)”, - зазначили в СБУ.

Оскільки він переховується на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, що СБУ переносить війну якомога ближче до Кремля.

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