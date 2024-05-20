Збирають бомбардувальники в Оленьї: Росія готується до масованого ракетного удару по Україні – Коваленко

Росія перекидає свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 на аеродром "Оленья" для підготовки до нового массованого удару.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

"На жаль, росіяни ніяк не відмовилися від загального свого плану – завдавання ракетних ударів по нашій енергетичній системі. Тому протягом півтора – два з половиною тижні вони завдаватимуть ці ракетні удари з використанням як авіаційної компоненти, якщо ми говоримо про ТУ-95 – це ракети Х-101, Х-55. І якщо ми говоримо про ТУ-22М3, то це ракети Х-22 чи Х-32", – сказав Коваленко.

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Військовий аналітик зазначив, що РФ здатна виробляти до двох одиниць ракет відповідних модифікацій на добу і таким чином поповнювати свої запаси.

"Вони будуть використовувати комбіновані удари по нашій енергетичній системі. Тож ці перекидання можуть бути пов'язані з тим, щоб підготувати відповідну класифікацію пускових для підготовки їхніх засобів ураження до наступної хвилі ударів. Це може бути до 30-40 ракет цієї компоненти використано проти України", – розповів Коваленко.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, втратила свій останній носій крилатих ракет у Криму, а також, найімовірніше, особовий склад, про що сказав начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

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