"Збираються йти на Київ": РФ запустила новий фейк про конфлікт Зеленського та ЗСУ

Російські окупанти продовжують розповсюджувати фейки. Цього разу вони спрямовані на президента Володимира Зеленського та українських військових, між якими начебто виник конфлікт.

Про це пишуть в телеграм-каналі SPRAVDI.

Як зазначається, окупанти розповсюджують начебто відеозвернення військових до Зеленського з вимогою припинити висувати претензії до головкома Валерія Залужного і шкодити армії, адже військові готові рушати на Київ і розпочати збройне повстання.

Такий фрагмент звернення тиражують російські медіа.

“Правда: відповідного звернення від військових немає у жодних українських медіа чи на інших перевірених ресурсах, а першоджерелом поширення є один з користувачів Facebook, з'ясували фактчекери проєкту StopFake. Доказом того, що це відео – пропагандистська постановка, є також однострій, в який одягнені “військові”. Це не сучасний український військовий однострій, адже камуфляж солдатів ЗСУ набагато світліший і має брудно-жовтий колір, у той час, як російські солдати носять темно-болотну форму”, - розповіли в каналі.

Там також додали, що молодики на відео в однострої під назвою “дубок” і Збройні сили України з 2014 року його не використовують. Єдині, хто ще використовує цей принт, – це вояки повітряно-десантних військ РФ.

Нагадаємо, що у Міноборони відреагували на закиди про громадянство США у дітей Умєрова.

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