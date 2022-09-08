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"Збірна солянка": військовий експерт розповів про чисельність російського угрупування під Ізюмом

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"Збірна солянка": військовий експерт розповів про чисельність російського угрупування під Ізюмом

Фото: Associated Press

Це не лінійні частини РФ, а частини БАРСа, СОБРа, мобілізовані "Л/ДНР".

Військовий експерт Роман Світан розповів про чисельність Ізюмського угрупування РФ.

Про це він повідомив виданню "Настоящее Время".

"До того, як звідти забрали ВДВшників, лінійні російські частини з-під Ізюму були перекинуті на Херсонський напрямок... Там залишилась десь половина. Я думаю 10-15 тисяч осіб, близько 15 БТГ. Це не лінійні частини, а частини БАРСа, СОБРа, мобілізовані "Л/ДНР". Збірна солянка виходить", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 197-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2255
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