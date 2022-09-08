"Збірна солянка": військовий експерт розповів про чисельність російського угрупування під Ізюмом

Військовий експерт Роман Світан розповів про чисельність Ізюмського угрупування РФ.

Про це він повідомив виданню "Настоящее Время".

"До того, як звідти забрали ВДВшників, лінійні російські частини з-під Ізюму були перекинуті на Херсонський напрямок... Там залишилась десь половина. Я думаю 10-15 тисяч осіб, близько 15 БТГ. Це не лінійні частини, а частини БАРСа, СОБРа, мобілізовані "Л/ДНР". Збірна солянка виходить", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 197-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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