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Збита ракета над Хмельниччиною і загроза провокації біля острова Зміїний: головні новини ночі 26 травня

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Збита ракета над Хмельниччиною і загроза провокації біля острова Зміїний: головні новини ночі 26 травня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 26 травня: 

  • Увечері 25 травня під час повітряної тривоги засобами української ППО було знищено ворожу ракету. Читати далі –>
  • Біля окупованого росіянами українського острова помітили броньований катер ВМС України, захоплений у Бердянську, можлива провокація. Читати далі –>
  • До тимчасово захопленого Мелітополя російські окупанти пригнали "раритетні" танки Т-62, які зняли з консервації. Читати далі –>
  • У середу, 25 травня, серія вибухів пролунала в Афганістані, загинуло щонайменше 11 людей.  Читати далі –>
  • Увечері в середу, 25 травня, сильний шторм з грозою та градом обрушився на західні та південно-східні частини Сербії, опубліковані фото та відео наслідків стихії. Читати далі –>

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