"Збити фактично неможливо": Ігнат назвав особливості ракет "Онікс", якими атакували Одесу

У ніч проти 25 вересня російські загарбники здійснили масштабну атаку на Одесу.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про специфіку ракет "Онікс", якими Росія завдала удару по Одесі у ніч проти 25 вересня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ".

Він зазначив, що ракети "Онікс" – протикорабельні, їхнє завдання, передусім, знищувати плавзасоби. Випускає ці ракети береговий комплекс "Бастіон і їх фактично неможливо збити.

"У них траєкторія польоту може бути різною – як запрограмує ворог. Рухається ракета на висоті понад 10 км і може долати відстань близько 600 км. Якщо вже опускається вниз безпосередньо перед ударом, чи на пів дороги до удару, таким чином вона притискається близько до водної поверхні і збити її фактично неможливо. Крім того, швидкість надзвукова у ракети. Ми розуміємо, що з такою швидкістю і так низько її збити фактично неможливо", - пояснив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил також зауважив, що попри успішну роботу ППО, наразі неможливо покрити всю територію України.

"Протиповітряна оборона України хоч і має великий досвід, хоч і має гарні результати, але все одно покрити всю територію України повністю ми не можемо засобами середньої дальності, такими як IRIS-T, NASAMS, "Бук", С-300. Тому ворог таким чином планує ці удари", - резюмував він.

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня російські загарбники атакували Одесу одразу трьома видами зброї – ракетами "Калібр", "Онікс", а також ударними БпЛА Shahed.

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