Збиті льотчики і незакрите небо: Зеленський уперше розповів, що насправді відбувалося на "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський розповів про героїчних захисників Маріуполя. Зокрема, він вперше повідомив, як українські льотчики намагалися долетіти до "Азовсталі" для допомоги військовим, хоча знали, що це майже неможливо.

Це все відбувалося за відсутності повітряних коридорів до "Азовсталі", за роботи потужної протиповітряної оборони окупантів. Тож багато льотчиків загинули.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю з нагоди триріччя інавгурації на посаді президента.

"Абсолютно героїчні люди (захисники Маріуполя – ред.). Не забуваючи, що там всі: і Нацгвардія, і 400 прикордонників. Багато було поранених, загинули, але 400 там знаходились. Також десантники, поліцейські, навіть працівники Служби безпеки України, медики, військові медики, звичайні люди, місцеві люди. Там велика кількість героїчних людей. Тому я зараз говорю про те, що всі ці люди абсолютно героїчні. Як це відбувалось, що тут відбувалось – це одне питання. Вони захищали Маріуполь", – розповів Зеленський.

"Дуже велика кількість людей загинула – наших льотчиків. На жаль, загинули. Також абсолютно героїчні люди, які знали, що складно. Знали, що долетіти майже неможливо. Долетіти до "Азовсталі" і привезти їм ліки, харчові продукти, воду, забрати тіла, поранених. Все це відбувалося. Багато речей відбувалося, які авжеж ніхто офіційно не міг коментувати. Чому? Тому що повітряних коридорів до "Азовсталі" не було через їхню потужну ППО", – розповів президент.

Він наголосив, що Україна "не просто так" закликала світ допомогти закрити небо над своєю територією.

"Це ж не просто так всі ці розмови. Це ж не те, що ми боїмося літаків, хоча вони небезпечні. Але ми з вами бачили – вони (окупанти – ред.) також боялися летіти, тому що втрачали. Питання було не тільки в літаках. Питання було в їхній ППО, в їхніх ракетах, багато в чому. Тому ти не можеш просто підійти до Маріуполя. Просто не можеш. Там велику кількість тижнів льотчики на гвинтокрилах, знаючи, що 90% – вони не повертаються. Уявіть собі, що робили ці люди. Вони летіли туди. Ми втратили багато льотчиків", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 20 травня британська розвідка повідомила, що територію заводу "Азовсталь" залишили понад 1700 військовослужбовців України. Скільки ще там залишається, невідомо.