"Збити їх не вдавалося": експерт повідомив, яка російська ракета є найпроблемнішою для України

Гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал", який росіяни запускають по нашій території, є найбільш небезпечним і проблемним для України, оскільки вони летять із великою швидкістю і їх складно збивати ППО.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Тільки ракета "Кинджал" - є для нас проблемою. Тому що вона рахується, як гіперзвукова. На окремій ділянці траєкторії вона розвиває таку швидкість. І з трьох випадків її застосування, принаймні, так рахується, що тричі вони застосовували, усі ракети досягли своєї цілі, збити їх не вдалося. Вона повітряного базування і в тій ділянці, де ми можемо її відстежити і збити, у неї найбільша швидкість", - пояснив експерт.

Водночас Жданов сказав, що не вважає "Кинджал" дійсно гіперзвуковою ракетою, оскільки, за його словами, практика показує, що це не зовсім відповідає дійсності.

"Онікси" ми збивали. Ними дуже часто обстрілювали Одесу і міста на чорноморському узбережжі. І у нас є досвід зі збиття цієї ракети", - додав Жданов.

Нагадаємо, в ISW кажуть, що РФ суттєво виснажила свій арсенал високоточних ракет і в окупантів спостерігаються проблеми з поповненням цього арсеналу. Але аналітики попередили, що найближчим часом росіяни все ж зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.

Читайте також: