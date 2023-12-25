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"Збитий F-16" в Одесі": окупанти попались на брехні через фейкове фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Збитий F-16" в Одесі": окупанти попались на брехні через фейкове фото

Винищувач F-16 / Фото: Lockheed Martin

Пропагандисти заявили про "збитий винищувач F-16" в Україні.

Російські пропагандисти почали ширити повідомлення, що окупаційна армія РФ нібито вже збиває винищувачі F-16 в Україні, попри те, що Повітряні сили ЗСУ ще навіть не отримали ці літаки.    

Так, у російських Telegram-каналах поширили фото нібито збитого американського винищувача F-16 в Одесі.

Проте фейк окупантів швидко викрили.

Так, на фото, яке розігнали пропагандисти, дійсно зображений пошкоджений американський винищувач F-16, але не в Одесі, а на авіаційні базі Флоренс у Бельгії.

На фото – пошкоджений винищувач F-16 на авіаційні базі у Бельгії / Фото: Одеса INFO / ©
На фото – пошкоджений винищувач F-16 на авіаційні базі у Бельгії / Фото: Одеса INFO

Аварія трапилася у жовтні 2018 року. Винищувач вибухнув під час технічного обслуговування і згорів. Тоді у результаті вибуху постраждали два механіка.

Як пишуть ЗМІ, механічні пошкодження також отримав ще один військовий літак, що перебував поруч з F-16. 

Нагадаємо, у Повітряних силах прокоментували заяву росіян про "збиті F-16" в Україні.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1862
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