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Збитий на Чернігівщині пілот за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнції з Асадом

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Збитий на Чернігівщині пілот за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнції з Асадом

Літак бомбив мирне населення.

Російський пілот, якого ЗСУ збили у Чернгівіській області, один із "асів" Путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом.

СБУ оприлюднила у відео їхні спільні фото. 

Зазначається, що літак збили Збройні сили над Чернігівською областю. Пілот встиг катапультуватись. Втім, його спіймали.

"Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як "житлові будинки і квартали": “Є просто цілі з координатами...". Він відповідатиме за всі свої звірства, як і тисячі інших російських загарбників, що з війною прийшли на українську землю.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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