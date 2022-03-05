Збитий на Чернігівщині пілот за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнції з Асадом

Збитий на Чернігівщині пілот за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнції з Асадом

Літак бомбив мирне населення.

Російський пілот, якого ЗСУ збили у Чернгівіській області, один із "асів" Путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом.

СБУ оприлюднила у відео їхні спільні фото.

Зазначається, що літак збили Збройні сили над Чернігівською областю. Пілот встиг катапультуватись. Втім, його спіймали.

"Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як "житлові будинки і квартали": “Є просто цілі з координатами...". Він відповідатиме за всі свої звірства, як і тисячі інших російських загарбників, що з війною прийшли на українську землю.