У Повітряних силах перевірили та візуально підтвердили опубліковані кадри.

Збитий вранці у п’ятницю, 1 березня, російський винищувач-бомбардувальник Су-34 потрапив на відео.

Судячи з опублікованих кадрів, ворожий літак “приземлився” у полі недалеко від автотраси.

Клуби диму над знищеною “сушкою” зняли з автомобіля, який проїжджав поруч.

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Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук уточнив, що російський літак було збито на Маріупольському напрямку.

“Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях! Перевірено, візуально підтверджено! Дякую усім за роботу!

Вірте Повітряним силам, а не диванним експертам!”- написав він у своєму Telegram-каналі.

Збитий на Маріупольському напрямку російській Су-34 потрапив на відео

До речі, за останні два тижні ЗСУ збили близько 15 російських літаків.

Нагадаємо, експерт Defence Express Іван Киричевський розповів, завдяки чому ЗСУ стали частіше збивати літаки РФ.

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