Збитий над Миколаївщиною російський льотчик розповів про злочинний наказ Путіна та поставлені перед ним завдання

Російський пілот розповів, що їм говорили про слабкість та неготовність України до військового вторгнення.

23 лютого 2022 року президент країни-агресорки Володимир Путін віддав наказ військовим про початок вторгнення до України.

Про це розповів майор 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку, що базується на аеродромі Саки, АР Крим, Олексій Головенський під час брифінгу 11 березня.

"Починаючи з 23 лютого 2022 року, особовому складу полку, де я проходжу військову службу, було доведено наказ верховного головнокомандувача збройних сил РФ про початок операції з вторгнення в Україну та подальше її захоплення", - сказав російський окупант.

Так, за його словами, 24-го числа авіаційний полк вже повністю був приведений у вищий ступінь бойової готовності, заряджений усіма видами озброєння авіаційних засобів поразки та розпочав виконання бойових вильотів.

Він розповів, що від 24 лютого до 5 березня (в цей день його збили українські захисники) особисто виконав сім бойових вильотів, цілями яких постійно була розвідка, виявлення радіотехнічних засобів, радіовипромінюючих засобів ППО ЗСУ для їх подальшого придушення та знищення.

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"У кожному польоті постійне ведення візуальної повітряної надводної обстановки як у акваторії Чорного моря, і у акваторії Азовського моря. Авіація АР Крим, що бере участь у вторгненні в Україну, також постійно забезпечувала підтримку повітря сухопутних військ при їх вторгненні на територію України. Мого авіаційного полку, де я проходжу військову службу, також було доведено завдання про заплановану висадку морського десанту з кораблів військово-морського флоту на територію України - мені як авіації для забезпечення цієї висадки та їхньої підтримки", - розповів російський пілот.

"Всі свої вильоти та вильоти своїх однополчан – вони виконувались цілком безпечно, ніхто ні про що не переживав, бо нашим керівництвом було постійне доведення інформації, що Україна слабка у протиповітряній обороні, що все старе, що все не працює. Тому літайте, вторгайтеся – нічого не бійтеся", - сказав він.

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