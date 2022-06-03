Збитий "Орлан-10", знищений танк та 24 російські солдати: втрати ворога на півдні України за добу

Збитий "Орлан-10", знищений танк та 24 російські солдати: втрати ворога на півдні України за добу

Під час спроби здійснити повітряну розвідку на Миколаївщині влучно збитий черговий «Орлан-10» противника.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

Загалом, за результатами виконання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією Повітряних сил вогневих завдань та авіаударів, попередньо втрати ворога складають 24 росіяни, танк Т-72, 4 152 мм гаубиці «Мста-Б», 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, російська війська за добу ведення бойових дій в Україні втрачають від 250 до 400 людей вбитими.

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